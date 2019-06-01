Vali Baruş ve Başkan Güder, vatandaşlarla iftarda buluştu

Battalgazi Belediyesi tarafından Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe mahallesi sakinlerine yönelik iftar programı düzenlendi. Sahra Düğün Sarayı'nda verilen iftar yemeğine, Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Selim Pilten, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Sürmeli, bazı belediye meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayının özünün paylaşmak olduğunu belirterek, “Biz Ramazan ayı boyunca Ramazan'ın özü olan paylaşımı gerçekleştirme adına, belediye olarak her akşam bir mahallemizde iftar vermeye çalıştık. Mahallemizdeki insanlarla bir araya gelip, ekmeğimizi, çorbamızı, yemeğimizi paylaşmaya çalıştık” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, iftar sofralarının birlik ve beraberliği yansıttığını belirterek, “İftar öncesi belediye başkanımızla birlikte vatandaşlarımızla selamlaşma imkanı bulduk. Masadaki manzara, milletimiz içerisindeki birlik ve beraberliği gösteriyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkes ortak bir sofrada buluşmanın heyecanını yaşıyor. Öncelikle Battalgazi belediye başkanımıza, böyle bir organizasyonu tertiplediği için, bizleri de davet edip vatandaşlarımızla birlikte iftar imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu iftar sofraları aslında Ramazan'ın gerçek anlamını yansıtıyor. Fakir, yoksul, zengin demeden herkese aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayını böyle idrak ediyoruz ve artık sonlarını geldik. İnşallah sağlık içerisinde de ramazan Bayramı'na kazasız, belasız ulaşırız” diye konuştu.