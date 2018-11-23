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Vali Baruş'a asayiş brifingi

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğünden brifing aldı.


Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı.


Karşılamanın ardından Vali Aydın Baruş şeref defterini imzaladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Emrah Horoz toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.


Yapılan bilgilendirme toplantısında Vali Aydın Baruş'a; İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında detaylı bilgiler verildi.

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