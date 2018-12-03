Vali Baruş'tan Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a iadeyi ziyarette bulunup, Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Vali Aydın Baruş'a yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Valimizi Yeşilyurt Belediyemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve kıvanç duymaktayız, bu nazik ziyaretinden dolayı öncelikle şahsım ve hemşerilerim adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Valiliğine yeni atanan Aydın Baruş beyefendi ile birlikte hem kentimizin hem de güzel ilçemizin gelişmesi ve ilerlemesi noktasında el birliği yapacağız. Tecrübe ve birikimlerinden sürekli istifade edeceğimiz Sayın Valimizin kentimizin ilerlemesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum ve yeni görevinde bir kez daha başarılar diliyorum. Bu ziyaret vesilesiyle dört yılda alt ve üst yapı yatırımlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar bütün alanlarda büyük bir değişime uğrayan Yeşilyurt'umuzda ki hizmetler hakkında Valimize detaylı bilgilendirmede bulunduk ve yeni projelerimiz hakkında da bilgiler paylaştık” ifadelerini kullandı.

Vali Aydın Baruş ise, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunup, çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına Vali Aydın Baruş'a Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan tablo hediye etti.