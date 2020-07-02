Vali Baruş'tan Covid-19 uyarısı

Malatya'da son günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında artış olduğu belirtilerek, kurallara uyulması istendi. Vali Aydın Baruş da, Covid-19'da günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış olduğunu vurguladı.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ İlimizde son günlerde Covid-19 günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış var. Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına uymak çok önemli. Kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir” dedi.