Vali Baruş'tan ESKKK'ya ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren, yıl içerisinde esnafa verilen kredi miktarı ve kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Baruş ise, “Sizler esnafımızın zor zamanında ellerinden tutan onlara nefes alma imkanı sağlayan teşkilatısınız. Her zaman esnafımızın yanında olan, bu teşkilatta emeği geçen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımız bizler için çok önemli. Esnaf ve sanatkarlarımızın 15 Temmuz'da göstermiş olduğu tavrı takdir ediyoruz. Esnafımız, bu milletin değerlerine layığı ile sahip çıkan çok geniş bir kitle. Malatyamızda yaklaşık 20 bin esnafımızın olduğunu öğrendik. Aileleri ile çok önemli bir nüfusu barındırması ile birlikte onların mutlu olması onların sorunlarına çözüm bulunması bizim açımızdan da çok önemli. Esnafımızın sorunu her zaman bizim de sorunumuzdur. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, destek olmaya çalışacağız. İnşallah burada da esnafımızın yüzünü güldüren adımlar atmaya çalışacağız. Sizin nezdinizde tüm esnafımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum Hayırlı işler diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Baruş, daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB)'ni ziyaret etti.

MESOB Başkanı Şevket Keskin ziyaret dolayısı ile duyduğu memnuniyeti ve teşekkürlerini ileterek, “Geldiğiniz yerde esnaflarla çok iyi bir diyalog halinde olduğunuzu duyduk. İnşallah uzun süre Malatya' da Valilik yapacaksınız. Malatya'ya gelen valilerimiz hüzünlü geliyorlar ama giderken de hüzünlü ayrılıyorlar. İnşallah sizde de böyle güzel bir yer bırakırız” dedi.

Vali Baruş da “Esnafımız bizim için çok önemlidir. Ülkemizin temel direklerinden biridir. Esnafımız tarihimizde milli birlik ve beraberliği sağlayan, ahlak ve edebi toplumsal yaşantı da hakim kılan temel unsurlardan birisidir. Ahilik kültürü yaklaşık 800-900 yıldır bu topraklarda hakim olmuştur. Bugün de esnafımızda bu derin kültürün izlerini görüyoruz. Hakikaten Her koşulda vatandaşımıza hizmet etmeye çalışan ve kendi yaşadığı sıkıntıları vatandaşımıza yaşatmamak için çaba sarf eden cefakar fedakar esnaflarımız var. Onların sergilemiş oldukları bu tutum hem ekonomik kalkınmamıza hem de toplumsal huzur ve güvenin sağlanmasında çok önemli bir rol ifade ediyor. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Malatya'ya geldikten sonra buranın insan anlayışının, yaklaşım tarzının dışarıdan gelen insanlara karşı çok sıcak olduğunu gördüm. Esnafımızda da bunu görüyorum. İnşallah bundan sonra Esnaf Odamızla gerek Esnaf Kredi Kooperatiflerimizle birlikte esnafımızın yaşamış olduğu sorunlara nasıl çözümler bulabiliriz bunun kaygısı içerisinde olacağız. Her zaman esnafımızla birlikte çalışmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Malatya'da da bu güzel ortamı görmekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlerin nezdinde tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Esnaf ahlakını yaşatan tüm esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.