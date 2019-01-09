Vali Baruş'tan Gazeteciler Günü mesajı

Vali Baruş mesajında, “Basın, halkın çevresinde ve ülkesinde meydana gelen gelişmelerden doğru ve tarafsız bir şekilde haber alma hakkını kullanması bakımından son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Basın kuruluşları, faaliyet gösterdikleri bölgede ya da ülkede vatandaşın gündeminin takip edilmesini ve sorunlarının duyurulmasını sağlayarak kamuoyunun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olmaktadır. Basın, bu nedenlerle, demokratik sistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini temin eden ana unsurlardan biridir. Yerel basın kuruluşları faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi olmakta, o bölge insanının çevresinde olup bitenlerden doğru ve objektif bir biçimde haberdar olmasını, halkın düşünce ve taleplerinin duyurulmasını, bölgenin içinde bulunduğu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını ve bunların takibini sağlayarak idarenin kamuoyu adına denetlenmesi fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Basın faaliyetlerinin temelini teşkil eden gazetecilik ise halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındırmakta olan müstesna bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Basın camiasının, milli ve kültürel kimliğin korunması, tarihi-turistik değerlerinin tanıtımına destek olarak bulunduğu yöreye saygın bir konum kazandırılması, vatandaşlarımızda yaşadığı yere karşı aidiyet duygusu oluşturulması gibi son derece önemli katkıları vardır ki Malatya'da göreve başladığımdan bu yana yerel basınımızın bu görevi layığı ile yerine getirdiğini müşahede etmekteyim. Şehrini bilen, şehrinin ruhunu okuyan, değerlerinin muhafazasını vazife kabul eden bir basın gücüne sahip olduğu için Malatya'mızın çok şanslı bir il olduğunu da hassaten belirtmek istiyorum. Bu vesileyle; İlimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızı olaylardan haberdar etmeye çalışan cefakar gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.