Vali Baruş'tan gençlere korona uyarısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda gençleri uyararak, "Bana bir şey olmaz, ben hastalığı hafif geçiririm gibi biraz hafifseme duygularıyla bu sefer evindeki insanlara bulaştırıyorlar” dedi.

Vali Aydın Baruş, Arapgir ilçesi Samime Aydınlar Konferans salonunda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talep ve sorunlar dinlendi. Toplantıya Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli, İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı. Vali Aydın Baruş, yeni tip korona virüs (Covid-19) süreci ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Bu salgın sürecinden sonra yeni normalleşme adımları çerçevesinde dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi de maske kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve temizlik. Arapgir‘de hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız burada yapılan çalışmalar neticesinde başarılı bir salgın süreci yönetiyor. Çok şükür önemli bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bugüne kadar getirdik. Bundan sonraki normalleşme sürecinde de çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü insanlar arasındaki sosyal temas arttı, özellikle toplu organizasyonlar olan düğün organizasyonları, taziye organizasyonları ve insanların başka vesilelerle bir araya geldiği ortamlarda bu salgın çok ciddi bir şekilde çabucak yayılıyor. Bunun sebebi de sosyal temas, elle dokunma, tokalaşma veya kapalı mekânlarda çok yakın mesafede bir araya gelme ve bu uzun süre bir arada kalma neticesinde bu salgın yayılmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de ilimizde yapmış olduğumuz çalışmalarda gerek il merkezinde gerekse ilçemizde kaymakamlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalarda bu kurallara uyulması yönünde vatandaşlarımızı devamlı ikaz ediyoruz. Bu ikazlara kulak verilirse, bu kurallara uyulursa inşallah daha üzücü olaylarla karşılaşmadan bu süreci daha sükûnet içinde geçiririz” dedi.

Yaşlılarn ciddi risk altında olduğunu hatırlatarak gençlere çağrıda bulunan Vali Baruş, “Özellikle gençler bu konuya çok dikkat etmiyor. Yani kendileri aktif sosyal hayatın içerisinde yaşayarak nasıl olsa bana bir şey olmaz, nasılsa ben hastalığı hafif geçiririm gibi biraz hafifseme duygularıyla bu sefer evindeki insanlara bulaştırıyor, evindeki insanlar arasında da mutlaka sağlık sorunları yaşamış olan, kronik hastalığı yaşamış olan insanlar olabiliyor dolayısıyla onlara bulaştırdığı takdirde onların çok zor durumlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabiliyor. O nedenle muhtarlarımız olarak mahalle halkımızı, çevremizdeki insanları devamlı uyarmak durumundayız. İlimizde de hastalığın yayılma şekli genelde aile çevresinde, tanıdıklarla, akraba ile temas şeklinde oluyor. İl dışından gelen insan olduğu zaman o kişilerle temaslarımıza çok dikkat edeceğiz, yani yakın temas da bulunmamaya özen göstereceğiz akrabamız gelse de il dışından akrabamızı da uyaracağız. Dolayısıyla bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, Arapgir'in bugüne kadar getirmiş olduğu bu salgınla mücadeledeki başarıyı daha ileri noktaya taşıyacaktır” diye konuştu.