Vali Baruş'tan korona da rehavet uyarısı

Malatya'nın hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve şehir giriş çıkışlarının serbest bırakılması sonrası uyarıda bulunan Vali Aydın Baruş, “Bu salgının bittiği veya riskin azaldığı anlamına kesinlikle gelmez” dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması ve şehir giriş çıkışlarının kapatıldığı Malatya'da alınan tedbirle sonuç verdi ve vaka oranında ciddi şekilde düşüş yaşandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme süreci sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından çıkarılan ve şehir giriş çıkışlarının serbest bırakıldığı Malatya'da, yaşanacak rehavete karşı Vali Aydın Baruş'tan uyarı geldi.

Vaka sayısında düşüş yaşandı

Tüm illerde olduğu gibi Malatya'da da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun uyarıları dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Aydın Baruş, başarılı çalışmalar ile son haftalarda vakalarda ciddi oranda düşüş yaşandığını söyledi. Son genelge ile Malatya'nın bası kısıtlamalardan çıkarıldığını anımsatan Baruş, “Bu salgının bittiği veya riskin azaldığı anlamına kesinlikle gelmez” dedi.

15 Mart'ta Malatya'da ilk vakanın çıkması ile birlikte yoğun tedbirler aldıklarını ifade eden Baruş, bu kapsamda kent merkezinde yaya yoğunluğunun olduğu 65 cadde ve sokağı araç trafiğine kapattıklarını söyledi. Bu şekilde vatandaşların sosyal mesafeye boşluğunu sağlayabilmelerinin önünün açıldığını da belirten Baruş, bunda da başarılı olduğunu söyledi.

Maske ve sosyal mesafe kuralı önemli

Son olarak şehir giriş çıkışlarının açılması ve sokağa çıkma yasağının olmaması ile vatandaşların kesinlikle rehavete kapılmamasını isteyen Vali Baruş, “15 Mart'ta ortaya çıkan 1 vaka daha sonra 300'ün üzerinde vakaya çıktı. Bu nedenle bir vaka da olsa bunun ilimizde yayılabileceğini unutmamalıyız. Tedbirlerimizi devam ettirelim, zorunlu olmadıkça kesinlikle sokağa çıkmayalım. Ama mecburu olan vatandaşlarımızın da mutlaka maske kullanmalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Bundan sonra yaşantımızı bu kurallar çerçevesinde sürdürmeliyiz, yoksa ileri de başka kısıtlamalar ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Malatya'da virüse karşı bu iyileşme oranını devam ettirmek için çok dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen Baruş, “Bir takım sosyal hadiseleri, toplu oturmaları, yemekler, bir araya gelmeleri ertelemeliyiz. Kalabalıklar halinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu sizlerin sağlığı kadar evinizdeki çocuklar ve özellikle büyüklerin sağlığı için de çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Cadde ve sokaklarda yoğunluk arttı

Belirlenen kurallara uyulması durumunda korona virüsün kontrol altına alınabileceğini belirten Vali Baruş, “Bu kurallara uyarsak üzücü hadiselerle karşılaşmayız” dedi. Malatya'daki sokağa çıkma ve giriş çıkış kısıtlamaların kalkması ile cadde ve sokaklarda kalabalığın arttığını gördüklerini de belirten Baruş, “Ancak önemli olan maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak. Herkes tabi evde kapalı olarak yaşayamaz. İşi olan işine gidecek, işlerine güçlerine devam edecekler, ama bunları yaparken de lütfen kurallara uysunlar. Maske kullanımının Malatya'da arttığını görüyoruz. Ama özellikle sosyal mesafe kurallarına da çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu sağlarsak vatandaşlarımız kendi sağlıklarını da korumuş olurlar” şeklinde konuştu.

Ana caddelerde araç yasağı devam edecek

Tedbirler kapsamında araç trafiğine kapatılan Atatürk ve İnönü caddeleri ile Akpınar Meydanının yeniden araç trafiğine açılmasının ise şuan uygun olmadığını da kaydeden Baruş, “Ticaret aktivitelerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda bu uygulama ile olumlu sonuçlar aldık. Özellikle yaya geçitlerinin olduğu yerlerde araç trafiği olduğu takdirde yoğun bir kalabalık oluşuyordu. Bu iyileşme süreci devam ettiği sürece bu tedbirleri gözden geçireceğiz. Ancak şimdi bu cadde ve sokakların araç trafiğine açılmasını halen uygun görmüyoruz. Ama süreç içerisinde ileride bunu değerlendireceğiz. Vatandaşlar belki sıkıntılar yaşayacaktır, ticaret erbabı, dükkan sahipleri işlerinin yavaşladığını dile getiriyor. Ama bu süreç el birliği ile aşılması gereken bir süreç. Bir birimize destek olarak bu süreci atlatacağız” dedi.

40 bin kişiye yardım

Virüs salgını sonrası açıklanan sosyal yardım paketleri ile vatandaşların yanında olduğunu da belirten Vali Baruş, Vefa Sosyal Destek Gurupları aracılığı ile Malatya'da şuana kadar 40 bin vatandaşa yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yine aynı şekilde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarında talepleri doğrultusunda maaş ve sosyal yardım ödemelerinin evlerine götürüldüğünü dile getiren Baruş, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.