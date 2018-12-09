Vali Baruş'tan Lisanslı Depoculuğa destek sözü

Malatya Valisi Aydın Baruş Malatya Ticaret Borsası (MTB)'nı ziyaret etti. Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada Lisanslı Depoculuk projesine destek vereceklerini söyledi.

Vali Aydın Baruş burada Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette konuşma yapan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Kısa bir süre önce Malatyamızda göreve başladınız. Sizi çok iyi işler ve görevler bekliyor, bunları da yapacağınızdan en ufak bir kuşkumuz yoktur. Biz Malatya Ticaret Borsası olarak yaklaşık 700 tane üyemiz ile 5000 metrekare bir binada, akreditasyonu gerçekleşmiş Türkiye'de ilk 30'un içerisinde olan bir borsayız. Yaklaşık 2 Milyon TL civarında işlem hacmimiz var. Bizim burada en önemli hizmet verdiğimiz alanlardan biri kayısı, kayısıdan sonra da hayvancılık ve hububattır. Biz yaklaşık 7 aydır görevdeyiz. Bizden önce görev yapan arkadaşlara da defalarca teşekkür ettik yine de ediyoruz. Lisanslı Depoculuk bizim için en önemli projelerden bir tanesi. Özellikle kuru kayısı lisanslı depoculuğunun acilen faaliyete geçirilmesi konusunda sizden dönem dönem yardım talep edeceğiz. Eğer lisanslı depoculukta çok hızlı bir şekilde bir mesafe kat edersek kısa zamanda ürünlerin sağlıklı bir şekilde bu depolarda depolandıktan sonra elektronik senet ortamında da işleme açılırsa çok önemli bir iş yapmış olacağız. Bunun haricinde Sayın Valim özellikle yerleşke konusunda sıkıntılarımız var. Bunu biz size bir sunumla arz edeceğiz. Burada bizim özellikle Buğday Pazarı ve Şire Pazarı diye adlandırdığımız kayısının çiftçiden ve müstahsilden, tüccar ve ihracatçıya ulaşacağı saha ile ilgili problemlerimiz var, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var ama sorumluluklarımız da var. Bu çerçevede de size hem geniş çaplı bilgilendirme yapacağız, hem de konuların sorunların çözümleri ile ilgili de sizi ara sıra rahatsız edeceğiz” dedi.

Vali Aydın Baruş ise, “Ticaret borsamız üreticinin ürünleri değerlendirilmesi anlamında gerçekten vatandaşlarımıza önemli hizmetler veren bir kurum. Çok değişik sektörlerden temsilcileri bünyesinde barındıran bir teşkilat. Üreticilerimizin ürünlerinin piyasada değerini koruması aynı zamanda bunların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlayacak çok değerli bir katma değer. Bu anlamda sizin vermiş olduğunuz emekler, çabalar, katkılar çok önemli. Özellikle kayısı sektöründeki ürünlerin piyasa değerini bulması, vatandaşlarımızın ekonomik hayatına daha fazla katkı sağlaması anlamında yapmış olduğunuz çalışmaları az çok biliyorum. Bu anlamda Lisanslı Depoculuk ile ilgili önemli bir projeniz var. Ben de elimden geldiğince bu projeye destek olmaya çalışacağım inşallah. Bu proje gerçekleşir ve kayısı üreticisinin ürettiği ürünlerinin pazarlamasındaki sıkıntıların aşılmasında da önemli bir süreç aşılmış olur. Hayvancılık sektöründe, et sektöründe, hububat sektöründe de üreticilerimizin tarlalarında ürettikleri veya tesislerinde ürettikleri ürünlerin gerekli şekilde değerlendirmesi için bizler de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Bu anlamda Malatya ekonomisinin bu yapılacak çalışmalarla birlikte daha iyi duruma geleceğine yürekten inanıyorum. Sizlerle her zaman birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Ramazan Özcan, Vali Aydın Baruş'a çalışma alanları ve projeleri ile ilgili brifing verdi.