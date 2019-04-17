Vali Baruş'tan Mehmet Çınar'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret ederek ‘ hayırlı olsun' dileklerini paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm kamu kurumları ile birlikte hareket ederek, Yeşilyurt'a en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Valimiz başta olmak üzere bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak Yeşilyurt'umuza en güzel hizmetleri getirmek adına el birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Valimizin de tecrübe ve deneyimlerinden yararlanarak işbirliği halinde verimli, kalıcı ve geleceğe yönelik yatırımlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizden aldığımız dua ve desteklerle yeni dönemde azimle, gayretle, ciddiyetle çalışarak bölgemize daha fazla hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yeni görevinde başarılar diledikten sonra, Yeşilyurt'ta devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Öte yandan, 24, 25 ve 26'ncı Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in yanı sıra Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal, Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İl Müftüsü Ümit Çimen, Suriyeli Abraz Aşireti Temsilcileri Muhammed El Mişel ile Ahmet El Mişel, kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret edip ‘hayırlı olsun' dileklerini paylaştılar.

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve içten geçen sohbetler sırasında mevcutta devam eden hizmetlerin yanı sıra Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem projeleri hakkında da detaylı bilgiler paylaştı.