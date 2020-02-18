Vali Baruş'tan şehit polisin umreden dönen ailesine ziyaret

Vali Aydın Baruş,eşi Nagihan Baruş ile birlikte Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesinde oturan şehit polis Seracettin Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç'ı evinde ziyaret etti. Umreden yeni dönen aileyi tebrik eden Baruş, kendilerinden ve devletten bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Sütlüce Mahallesi eski muhtarı olan şehit babası Mehmet Kılıç, ziyaret nedeniyle Vali Baruş ve eşine teşekkür etti.