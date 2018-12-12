Vali Baruş'tan ziyaretler

İlk olarak Mehmet Topsakal Özel Eğitim Okuluna giden Vali Aydın Baruş'u, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Mustafa Nayman karşıladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Mustafa Nayman'dan okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Baruş daha sonra eşi ile birlikte sınıfları tek tek gezip öğrencilerle yakından ilgilendi. Baruş, daha sonra okul öncesi ve ilköğretim çağındaki işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokuluna geçti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Murat İnce'den okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Baruş, anasınıfı ve diğer sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine katıldı.

Vali Aydın Baruş ziyaretlerinde, öğrencilerin eğitimleri için gösterdikleri çaba ve verdikleri emeklerden dolayı bütün öğretmenlere teşekkürlerini sundu.