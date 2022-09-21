Vali eşinden baskı resim çalışması

Uluslararası Melita'dan Malatya'ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri etkinlikleri çerçevesinde açılan Baskı resim sergisinde, Vali Hulusi Şahin'in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, önlüğü giyip eldiven takarak resim çalışmasına iştirak etti.

Malatya'nın fethinin 921'inci yıl dönümü nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'de Çağdaş Resim sergisi “Arslantepe Buluşması” ve Baskıresim Workshop açılışı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin'in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Türkiye'de Çağdaş Resim sergisi “Arslantepe Buluşması” ve Baskı resim sergisini ziyaret etti. Sergideki eserler hakkında bilgiler alan Vali Hulusi Şahin'in eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, önlüğü giyip eldiven takarak resim çalışmasına iştirak etti. Ebru Şahin yaptığı konuşmada, “Bugün baskı resim sergisi için çok güzel bir mekanda bulunuyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinlikler çerçevesinde, işin duayenleri, hocalarımız ve öğrencilerinin katkılarıyla oluşan kıymetli bir sergiyi inceleme fırsatı bulduk. Kendi adıma çok güzel şeyler öğrendim. Tüm Malatya halkımızın sergiyi gezmesini tavsiye ediyorum, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.