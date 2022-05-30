İhlas Haber Ajansı

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Vali Şahin brifing aldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek genel asayiş durumu ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.



Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Şahin şeref defterini imzaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan bilgilendirme toplantısına İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısında Vali Hulusi Şahin'e İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında detaylı bilgiler verildi.

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