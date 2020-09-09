Vali ve Başkan'dan 15 gün evde kalın çağrısı

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm ülkede maske takma zorunluluğu getirilirken, Malatya'da Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'lerde 15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması istendi.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artış yaşanınca birçok kısıtlama da yeniden geldi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan son genelge ile ev harici hemen hemen her yerde artık maske takma zorunlu hale gelirken, vakaların son günlerde ciddi oranda arttığı Malatya'da da çeşitli önlemler alınıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattın Gürkan adına kentteki tüm vatandaşların GSM hatlarına SMS gönderilerek, “Kıymetli hemşehrilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” uyarılarında bulunuluyor.

Daha önce il hıfzıssıhha kurulunca alınan karar gereği şehir merkezinde maske takmanın zorunlu olduğu Malatya'da ise, caddeler halen oldukça kalabalık. Maske kuralına harfiyen uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Maske takma zorunluluğunun doğru bir karar olduğunu da belirten vatandaşlar, işi olmayan kişilerin ise dışarı çıkmamaları gerektiğini savundu. Gün boyu kentteki camilerde de namaz öncesi yapılan duyurularda gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi, pozitif tanısı konulan kişilerin ziyaret edilmemesi ve kurallara uyulması konusunda da uyarılar yapılıyor.