Van AFAD, 84 saat sonra kurtarılan kardeşlerin halasına da ulaştı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında 84 saat sonra çıkarılan Doğukan ve Furkan Özbay kardeşlerin halası Neziha Özbay'a da ulaştı.

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Ülke meydana gelen ilk depremin şokunu atlatamamışken, bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Deprem bilançosunun en ağır olduğu illerden olan Malatya'da Van AFAD ekipleri ise büyük bir çaba sarf ediyor.

İlçeye bağlı Yakınca Mahallesi'nde yıkılan Özpolatlar Apartmanı enkazında Doğukan ve Furkan Özbay isimli küçük kardeşler 84 saat sonra sağ olarak kurtaran ekipler, enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler enkazdaki çalışmalarında bu kez küçük çocukların halası olan Zehiha Özbay'ı da kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan Özbay tedavisi için sağlık ekiplerine teslim edildi.