Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince deprem sonrası Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 7 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde de yıkıma neden olan deprem sonrası Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekipleri hemen Malatya'ya sevk edildi. Malatya'da arama kurtarma çalışması yürüten polis ekipleri, 7 vatandaşı enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Van Emniyet Müdürlüğü, yıkılan binalardan gelebilecek her sese el uzatmak için umutlarını kaybetmeden çalışmalara 24 saat devam ettiklerini bildirdi.