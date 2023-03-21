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Van jandarmasının deprem bölgesindeki çalışması devam ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığının deprem sonrası Malatya’da görevlendirilen birliklerinin çalışmaları devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığının deprem sonrası Malatya'da görevlendirilen birliklerinin çalışmaları devam ediyor.


6 Şubat 2023 günü saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı timleri, Malatya'da asayişin sağlanması, arama/kurtarma, tahliye, yardım, deprem bölgesinde çadır kurma ve yaşam destek faaliyetlerini sürdürüyor.

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