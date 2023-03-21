Van jandarmasının deprem bölgesindeki çalışması devam ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığının deprem sonrası Malatya'da görevlendirilen birliklerinin çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat 2023 günü saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı timleri, Malatya'da asayişin sağlanması, arama/kurtarma, tahliye, yardım, deprem bölgesinde çadır kurma ve yaşam destek faaliyetlerini sürdürüyor.