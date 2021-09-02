İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vana çalan hırsızlar, çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Malatya’da bir inşaattan 22 adet yangın boru vanası çalan 3 şahıs, çaldıklarıyla birlikte yakayı ele verdiler.

Malatya'da bir inşaattan 22 adet yangın boru vanası çalan 3 şahıs, çaldıklarıyla birlikte yakayı ele verdiler.


Edinilen bilgilere olay, Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Bir inşaattan faili meçhul 22 adet yangın boru vanasının çalınması olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Çaldıklarıyla birlikte yakalanan şahıslar, polis ekipleri tarafından adli mercilere intikal ettirildiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.