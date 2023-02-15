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Vanlı güvenlik korucuları deprem bölgesinde nöbette

Van’dan Malatya’ya gönderilen güvenlik korucuları, yıkılan binaların enkazları ve terk edilen konutların yağmalanmaması için 7/24 tedbir alıyor.

Van'dan Malatya'ya gönderilen güvenlik korucuları, yıkılan binaların enkazları ve terk edilen konutların yağmalanmaması için 7/24 tedbir alıyor.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için seferberlik devam ediyor. Depremden hemen sonra Malatya için seferber olan Van ekipleri, her alanda depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.


Van'dan Malatya'ya giden güvenlik korucuları da yıkılan binaların enkazları ve terk edilen konutların yağmalanmaması için 7/24 tedbir alıyor.

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