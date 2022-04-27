İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar

Malatya’da inşaat halinde olan bir binada malzeme çaldıkları iddia edilen hırsızlık zanlıları vatandaşların müdahalesi sonrasında aracı bırakarak kaçtı.

Malatya'da inşaat halinde olan bir binada malzeme çaldıkları iddia edilen hırsızlık zanlıları vatandaşların müdahalesi sonrasında aracı bırakarak kaçtı.


Olay, 01.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, Roka sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki bir binadan park halinde olan bir araca malzeme yüklendiğini gören sokak sakinleri olaya müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından 3 kişi oldukları ileri sürülen zanlılar araçlarını bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karıştığı değerlendirilen bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.


Polis ekiplerinin zanlıların bırakarak kaçtığı araçta detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.