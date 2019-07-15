Vatandaşlara bayrak dağıtıldı

Bir açıklama yapan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin “Biliyorsunuz ülkemizde 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimini unutturmamak, unutmamak, bir daha ülkemizde yaşanmaması için bugün esnaf ve sanatkarlar camiası olarak Türk bayrağımızı esnafımıza, vatandaşımıza hediye ettik. Esnaf ve sanatkarlar odası dün olduğu gibi bugün de ülkesine, bayrağına, ezanına ve milli iradeye sahip çıkacağını herkese duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Keskin daha sonra bütün vatandaşları 15 Temmuz kutlamalarına davet etti.