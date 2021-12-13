Vatandaşlardan Başkan Kazgan'a hizmet teşekkürü

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a vatandaşlar yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Akçadağ Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen kilit parke taşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Kazgan tarafından oluşturulan dört ekip, dört bir yandan çalışmalara devam ederken, Keklikpınarı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kazgan, bölge sakinleri tarafından büyük coşku ile karşılandı.

Mahalle sakinlerinden Ali Arıca, Keklikpınarı'nın yıllardır beklediği hizmete Başkan Kazgan'la kavuştuğunu ifade ederek, "Mahallemiz özellikle kış aylarında oluşan yağışlar sonrası içerisinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Çamurdan yollarda ne vatandaş nede araçlar gidip gelebiliyor, günlerce kent merkezi ile irtibat sağlayamadığımız zamanlar yaşanıyordu. Çok şükür artık bu sorunlar yaşanmayacak. Başkanımıza ve bölgede çalışmaları sürdüren belediye ekiplerine tüm mahalle sakinleri adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kazgan ise önceliklerinin vatandaşa hizmet olduğunu kaydederek, ”Akçadağ'da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kilit parke taş çalışmaları da bunlardan sadece biri. Hemşerilerimizle el ele vererek sürdürülen bu çalışmalarla Akçadağ'ı çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın “diye konuştu.