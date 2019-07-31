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Vatandaşlardan klimalara yoğun ilgi

Malatya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi klima satışlarını arttırdı.

Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi klima satışlarını arttırdı.


Sıcaklıklarının artması ile birlikte Malatya'da klima ve diğer soğutucu ürünlerin satışlarında artış yaşanıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, bütçelerine uygun bir klima almak için beyaz eşya dükkanlarına akın ediyor.


Malatya'da beyaz eşya satışı yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kıymaz, Temmuz ayında havaların iyice ısınmasıyla klima satışlarında ciddi bir artışın yaşandığını söyledi. Satışların arttığını belirten Kıymaz, “İşlerimiz Allah'a çok şükür iyi. Vatandaşlarımızın yoğun talebi var, mağazamızda halkımıza yönelik indirimlerimiz var” şeklinde konuştu.


Mağaza Çalışanı Ali Karaduman ise klima satışlarının geçen yıla oranla bu yıl daha iyi olduğunu söyleyerek ‘Hava sıcaklığından dolayı pazar payımızı biraz daha yükselttik. Şuanda her yerde klimaya ihtiyaç var. Pazar payı da onun için çok iyi, vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar yoğun bir talep var” diye konuştu.

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