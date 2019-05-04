Vatandaşlardan yüksek fiyatlı sebzeye karşı çözüm

Son dönemlerde sebze fiyatlarında yaşanan aşırı artışın karşısında Malatya'da bazı vatandaşlar, evlerinin önündeki alanlara sebze ekerek bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bir site önünde bulunan boş alanda ekim yapan site sakinleri, bu şekilde pazardan yüksek fiyata sebze almak yerine kendi ektikleri ürünleri daha ucuza tüketmek için çalışıyor.

72 konutun yer aldığı sitede yöneticilik yapan Adnan Karakaya, vatandaş olarak ekonomiye katkının yanı sıra piyasanın da altında sebze tüketmek için böyle bir girişimde bulunduklarını söyleyerek, “Sitenin önünde yeşil alan vardı, biz de belediyeden izin alarak en azından ekonomiye bir fayda sağlamak istiyoruz. Kahve köşelerinde, banklar da oturarak, yüksek fiyatlara tepki göstererek olmaz. Bizimde elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu gemi su alırsa hepimiz batarız, ekonomimiz iyi değil, hep birlikte bunu aşmamız lazım” şeklinde konuştu.

Site önünde yaklaşık 1 dönümlük yeşil alan olduğunu ancak şu an için vatandaşlara örnek olma adına küçük bir alanda ekim yaptıklarını belirten Karakaya, domates, biber, soğan, salatalık gibi sebze ekimi yaptıklarını söyledi. Bu şekilde en azından dışarıdan alma yerine kendi yetiştirdikleri ürünleri tüketeceklerini belirten Karakaya, “Türkiye tarım ülkesi, bizler üretmezsek olmaz. Her zaman üreteceğiz, konuşmayla peynir gemisi yürümez” diye konuştu.