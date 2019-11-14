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Vefa Konağı'nda sağlık semineri

Malatya’da emeklilere, yönelik "Hipertansiyon" konulu seminer programı düzenlendi.

Malatya'da emeklilere, yönelik "Hipertansiyon" konulu seminer programı düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Konağı'nda ileri yaştaki vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özellikle emekli vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı'nda zaman zaman seminer programları düzenleniyor. “Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma” üst başlığıyla çeşitli konularda bilgilendirme amaçlı olarak gerçekleştirilen seminerler kapsamında son olarak sağlık alanında bir program yapıldı. “Hipertansiyon” konulu semineri, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Neşe Karakaş sundu.


Seminerde, önleyici sağlıklı yaşam alışkanlıkları, erken teşhis ve tedavi, sağlık gereksinimlerinin karşılanması konuları anlatıldı.

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