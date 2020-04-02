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Vefa sosyal destek grubu yaşlıların yoldaşı

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasak olması nedeniyle bu vatandaşların ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.


Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de sosyal destek grubu tarafından 1 Nisan tarihine kadar, telefon ederek yardım isteyen 216 yaşlının ihtiyacının karşılandı. Kentteki 104 vatandaşın ilaç ve tıbba malzeme, 56 vatandaşın temizlik ve gıda malzemeleri alımı, 43 vatandaşın maaş ve diğer parasal işlemleri ve 13 vatandaşın da seyahat talepleri yerine getirildi.


Ayrıca vatandaşlara 300 yardım kolisi dağıtılırken, yardımların sürdüğü öğrenildi.

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