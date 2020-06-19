Velilerden öğretmenlere plaket

Malatya merkez İlçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulunda görev yapan yönetici öğretmen ve yardımcı personele Covid 19 sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı veliler adına okul aile birliği tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Bostanbaşı İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Ersin Hanımoğlu, plaket verirken yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geçirdiği pandemi sürecinde belki de en büyük zorluğu öğrencilerine eğitimden geri kalmaması için uzaktan eğitim yaparak çaba gösteren öğretmenler yaşadı. 16 Mart'tan bugüne kadar gerek EBA üzerinden canlı dersler yaparak, gerek görüntülü görüşmelerle bütün öğrencilerine ulaşmaya çalışan sessiz kahramanlarımıza teşekkür eder, meslek hayatları boyunca bir daha böyle bir donem yaşamamalarını dilerim” dedi.