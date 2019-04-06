Veteriner hekimlere eğitim verildi

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Malatya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde görevli veteriner Hekimlere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ‘Hayvan Hastalıkları, İhbarı Mecburi Hastalıklar, Tazminatlı Hastalıklar, Zoonoz Hastalıklar, bu hastalıklar ile ilgili Numune Alma ve Gönderme Usulleri, Kişisel Korunma Tedbirleri ve Mücadele Yöntemleri" konularında eğitim verildi.

Düzenlenen eğitime Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitü Müdür Yardımcısı Bünyamin İrehan, Enstitü konu uzmanları ile İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan veteriner hekimler katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasında İl Müdürü Tahir Macit, veteriner hekimlik mesleğinin hayvan sağlığı, toplum ve çevre sağlığı alanlarında çok geniş bir görev sahasına sahip olduğunu ifade etti. Yapılan bu eğitimlerin önemine değinen Macit, “İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan veteriner hekimlerin, İhbarı mecburi salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarında gerek numune alma ve gönderme, gerek hastalık çıkış-sönüş işlemleri ve epidemiyolojik çalışmalarda gerekse koruyucu hekimlik ve tazminat ödemelerinde sahada yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin önlenebilmesi çalışmalarında faydalı olacağına inanıyorum. Eğitimleri veren enstitü yetkililerine teşekkür ediyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılan toplantıda daha sonra enstitü uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının son kısmında ise sahada yaşanan sorunlara ait sorular alınarak çözüm önerileri bulunmaya çalışıldı.