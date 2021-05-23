Virüs korkusu çiçeklere yöneltti

Malatya'nın Darende İlçesi'nde de Ahmet Çakır, çiçek yetiştirmeye merak saldı.

Darende İlçesi'nde gazeteci ve siyasetçi Ahmet Çakır, dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgın hastalığının başlamasından sonra zamanını genelde iş yerinde geçirmeye başladı. Çakır, iş yerinde çiçek yetiştirme hevesi ile birçok saksıda çiçek yetiştirdi. Çakır, “Gazete ve siyaset çalışmalarında kalan zamanımı iş yerimde geçmeye başladım. Bir arkadaşımın önerisiyle salon çiçekleri yetiştirmeye başladım. Yaptırdığım çiçeklikler daha farklı görsel sağladı. Çiçekleri görmeye gelen komşularım ve arkadaşlarım oluyor. Korona virüs işyerinde ve evde kalma bana çiçek sevgisini, kitap okuma sevgisini kazandırdı. Tavsiyem bu mutluluğu herkesin yaşaması. Çiçek yetiştirme bu tutkusu İnsana farklı bir haz veriyor” dedi.