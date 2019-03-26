Vize işlemleri artık Malatya'da da yapılabilecek

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yurt dışı vize işlemlerinin artık Malatya'da da yapılabileceğini müjdeledi.

Fendoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Almanya Büyükelçiliği Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau ve İDATA yetkili Müdürleri ile Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelerek vize işlemlerinin Malatya'da yapılması için istişarelerde bulundu. Toplantı öncesi Mehmet Fendoğlu, Malatya TSO başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Alman Büyükelçilik yetkilisi ve İDATa temsilcileri Ticaret ve Sanayi Odasında vize işlemlerinin yapılacağı mekan için yer tahsisi noktasında da görüşmeler yaptı.

Burada açıklama yapan Mehmet Fendoğlu, "Davetimiz üzerine Malatya'ya gelen Almanya Büyükelçiliği Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau, İDATA yetkili müdürlerimiz ile gelecek yıllarda yurt dışı vize işlemlerinin Malatya'da yapılması için TSO Malatya Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizin katılımıyla istişarelerde bulunduk. Kısa süre içerisinde vize işlemlerimizi Malatya'da yapacağız. Artık Malatya'dan Almanya'ya, İtalya'ya veyahut da diğer ülkelere vize işlemleri için diğer vilayetlerde bulunan özellikle Ankara ve İstanbul'a kadar gidip vize işlemleri gerçekleştirmelerine gerek kalmayacaktır. Vatandaşlarımız vize işlemlerini Malatya da kendi memleketlerinde yapacaklardır. Sadece Malatyalı hemşehrilerimiz değil bölge vilayetlerindeki vatandaşlarımız da kilometrelerce yol kat edip Ankara ve İstanbul'da vize sırası ve randevu tarihi almak için gitmek zorunda kalmayacak ve zorluk yaşamayacaklar. Günübirlik gelip vize işlemlerine başvurup kendilerine verilen tarihte gelip vizelerini almış olacaklar. Böylelikle Malatya ekonomisine de büyük bir girdi sağlanacaktır” diye konuştu.