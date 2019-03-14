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Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11-13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Voleybol 2.

Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi.


Malatya Merkez Spor Salonunda oynan Voleybol 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları üç gün sürdü. Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa ve ödül töreninde 1. Grup birincisi Saint Joseph takımına madalyalarını MHGK Üyesi İbrahim Tarun, kupalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.


1.Grup ikincisi İnegöl Bld. takımına madalyalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan takdim etti. 2018 - 2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Final Etabı'nda 1. ve 2. Grup'ta 13 Mart 2018, Çarşamba alınan sonuçlar ise şöyle:


Final I. Grubu


Kartepe Bld. - İnegöl Bld.: 1-3 (16-25, 25-20 22-25 13-25), Saint Joseph - Şanlıurfa B.Şehir Bld.: 3-1 (25-17, 25-22, 20-25, 25-17)


Puan Durumu


1.Saint Joseph - 9 puan


2.İnegöl Bld. - 6 puan


3.Kartepe Bld. - 3 puan


4.Şanlıurfa B.Şehir Bld. - 0 puan


Bu sonuçların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Saint Joseph ile İnegöl Belediye takımları, 2019 - 2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecekler.


Final II. Grubu


Cevhertepe - Maliye İhtisas: 0-3 (19-25 22-25 20-25), Cizre Bld. - 1920 Maraşspor:1-3 (15-25 26-24 16-25 21-25)


Puan Durumu


1.Cizre Bld. -6 puan


2.1920 Maraşspor -6 puan


3.Maliye İhtisas - 5 puan


4.Cevhertepe -1 puan


Bu sonuçların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Cizre Bld. ile 1920 Maraşspor takımları, 2019 - 2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecekler.

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