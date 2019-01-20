İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Voleybol Bayanlar bölgesel Basketbol ligi başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar bölgesel lig maçları malatyada başladı.


Mercan Koleji Spor Kulübü, Malatya Masus Voleybol, Şanlıurfa GAP Spor ile Tunceli Munzur Üniversitesi takımlarının katıldığı grup musabakaları ilk gün çekişmeli geçti. İlk gün oynanan müsabakalarda Malatya Mercan Koleji, Tunceli Munzur Üniversitesini 3-0 mağlup ederek lige iyi başladı. Ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden Mercan Koleji takımı antrenörleri Hayrullah Keleş ve Filiz Çetinkaya emin adımlarla şampiyonluğa ulaşacaklarını söylediler. Antrenörler, Malatya'da bayan voleybolunun en iyi seviyeye gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.


Bugün 17, 00'de Şanlıurfa GAP Spor ile karşı karşıya gelecek olan Mercan Koleji takımı, galip gelmesi durumunda takım finallerde Malatya'yı temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.