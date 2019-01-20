Voleybol Bayanlar bölgesel Basketbol ligi başladı

Mercan Koleji Spor Kulübü, Malatya Masus Voleybol, Şanlıurfa GAP Spor ile Tunceli Munzur Üniversitesi takımlarının katıldığı grup musabakaları ilk gün çekişmeli geçti. İlk gün oynanan müsabakalarda Malatya Mercan Koleji, Tunceli Munzur Üniversitesini 3-0 mağlup ederek lige iyi başladı. Ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden Mercan Koleji takımı antrenörleri Hayrullah Keleş ve Filiz Çetinkaya emin adımlarla şampiyonluğa ulaşacaklarını söylediler. Antrenörler, Malatya'da bayan voleybolunun en iyi seviyeye gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Bugün 17, 00'de Şanlıurfa GAP Spor ile karşı karşıya gelecek olan Mercan Koleji takımı, galip gelmesi durumunda takım finallerde Malatya'yı temsil edecek.