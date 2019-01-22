Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi tamamlandı

Malatya'da yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel lig maçları tamamlandı. Rakibini 3-0 yenen Mercan Koleji Spor Kulübü, finallere katılmaya hak kazandı.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan müsabakalara Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli'den takımlar katıldı. Final müsabakasında Mercan Koleji Spor Kulübü, Masus Spor kulübünü 3-0 yenerek şampiyon olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.

Kulüp başkanı Mehmet Mercan ve Kulüp antrenörleri Filiz Çetinkaya ile Hayrullah Keleş grubu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek hedeflerinin Malatya'ya 2.Lig'de Kadın Voleybol takımı kazandırmak olduğunu söylediler.