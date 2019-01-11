Voleybol Camiası, Spor Basınını ağırladı

Dernek binasında gerçekleşen etkinlikte konuşan Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Balduz, amaçlarının Malatya'da voleybol branşını geliştirmek olduğunu ifade ederek, gençlerin voleybol sporuna yönlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonun Malatya'da olacağını da belirten Balduz, “Malatya bölgenin merkezi olacak. Fabrika Voleybol projesini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda özellikle genç neslin voleybola ilgisinin artacağına inanıyoruz” dedi.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan ise Türkiye Voleybol Federasyonunun bünyesinde açılan Fabrika Voleybolu projesini Malatya'da aktif bir şekilde yürüteceklerini söyleyerek, “Küçük yaştaki çocuklarımıza voleybolu sevdirip branşlaşmaya daha çok önem vereceğiz.” İfadelerine yer verdi. Bunun yanı sıra okul sporları etkinliklerinin devam ettiğini belirten Alpaslan, “2019 yılı bizim için voleybol yılı olacak. Voleybol ve bir çok branş ne yazık ki futbolun arkasında kalıyor. Biz voleybola gönül vermiş insanlarız, bu nedenle voleybolu en üst seviyelere getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla gayret içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilcisi Vahap Güner ise voleybol ve diğer spor branşlarının genellikle okullarda başladığını ifade ederek, “Ancak son zamanlarda bu tür branşlarda spor alanlarının olmadığını ve ya kaldırıldığını görüyoruz. Voleybol Federasyonumuzun Başkanı Malatyalıdır. Bu nedenle voleybol alanlarının, spor tesislerinin kente kazandırılması noktasında federasyonumuzun ciddi anlamda destekleri olacaktır” diye konuştu.

Güner, ayrıca Türkiye Voleybol Şampiyonasında bir bölümünün Malatya'da yapılmasının da kente ekonomik ve sosyal alanda katkısının olacağını belirtti. Voleybol Hakemleri ve diğer spor branşı hakemlerinin aldığı ücretlerinin çok düşük olduğunu da dile getiren Güner, bu branşlardaki hakemlerin de en az futbol hakemleri kadar ücret alması gerektiğini de sözlerine ekledi.