Voleybol Erkekler 2.Ligi

Ligi 5.grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, kendi evinde Hatay Üzümdalı Gençlik Spor karşısında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdı.

2.Lig 5.grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonunda oynadığı Üzümdalı Gençlik Spor takımını, 25-17 , 25-17 ve 25-12 skorlarla 3-0'lik net sonuçla yenmesini bildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 5.grupta 3.hafta sonunda 2 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puanla 3.sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının ilk hedefinin play off maçlarına katılmak olduğu kaydedildi.