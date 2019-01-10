Voleybol hakemleri ve temsilcilerinden İHA'ya ziyaret

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette Malatya'daki voleybol faaliyetleri konuşuldu. Voleybol İl Temsilcisi Baki Alpaslan, basının voleybola daha fazla ilgi göstermesini temenni ederek, “Antrenörlerimiz ve hakem arkadaşlarımızla, gözlemcilerimiz ile iyi bir ekip olduk. Güzel şeyler yapmaya başladık. Bu birliktelikten de güzel şeyler doğacak. Bu yıl başlattığımız ligler şuanda, okul sporları devam etmekte gençler ve yıldızlar olarak. Önümüzde yine federasyon ligleri var. Yıldızlar, gençler, küçükler ve büyükler ligi olarak. Büyükler ligine özel kuruluşlardan katılım talepleri var. Voleybol dolu bir yıl olacak bu sene inşallah. Fabrika voleybolu adına federasyonumuzun bir projesi var. Voleybolcu üreten yer anlamında. Çekirdekten voleybol yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Furkan Balduz ise, 2009 yılında kurulan dernekleri ile voleybolu genç nesillerde biraz daha aktif hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Bu süreç içerisinde Malatya'ya Doğu ve Güney Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonunu kazandırdıklarını da ifade eden Balduz, “18 Ocakta birinci olağanüstü kongremizi yapacağız. 5 tane dernek katılımı olacak bu dernekler, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Mardin illerinden delegelerimiz olacak. Bu yıl Malatya'ya kazandırmak istediğimiz çok büyük bir projemiz vardı. Bu festival havasında olacağından dolayı bu yıl Malatya'ya alamadık. Almamamızın sebebi yerimizin olamamasıydı. Yaklaşık 6 bin 500 kişiye yakın kişi Malatya'ya gelecekti. Bunu gelecek yıllarda ilerleyen sezonlara yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Balduz, ayrıca Voleybol Türkiye Kupası finallerinin de Malatya'da yapılması için girişimlerde bulunduklarını ve önemli gelişmeler elde ettiklerini söyledi.