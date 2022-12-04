Voleybol Kadınlar 2. Lig

Lig 16. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, ilk yarıyı lider olarak bitirdi.

Grup lideri olarak girdiği 9. hafta maçında, Mardin Artuklu Kapalı Spor Salonunda Mardin Gençlik Spor Voleybol takımını 3-0 mağlup eden Malatya temsilcisi Galip Demirel Spor Kulübü, zorlu deplasman müsabakasını kazanmasını bildi. Setleri, 5-25, 11-25 ve 7-25 'lik sonuçlarla 3-0 kazanan Galip Demirel Spor Kulübü, bu galibiyetle grupta yenilgisiz liderliğini sürdürerek ilk yarıyı birinci tamamladı.

1.Lig hedefiyle başladığı sezonda, play-off yolunda kayıpsız olarak yoluna devam eden Galip Demirel Spor Kulübü, ikinci yarının ilk maçını 10 Aralık 2022 günü Hakkari deplasmanına oynayacak.