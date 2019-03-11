Voleybolda kupa heyecanı Malatya'da yaşanacak

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı. Birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, 15 Mart Cuma günü Malatya Merkez Spor Salonu'nda başlayacak.

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak Malatyalıları voleybol şölenine davet etti. Açıklamada, “Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya'da düzenlenecek final etabındaki maçlar 15 Mart Cuma günü Malatya Merkez Spor Salonu'nda başlayacak. Tüm halkımız bu önemli voleybol şölenine davetlidir” denildi.

Kupanın birinci günündeki çeyrek final maç programı ise şöyle:

15 Mart Cuma

12.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 14.00 Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne, 16.30 Halkbank-Ziraat Bankası

18.30 Arkas Spor-Fenerbahçe

16 Mart Cumartesi

14.00 1. yarı final maçı (Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı galibi/ Galatasaray-Tokat Belediyesi Plevne maçı galibi)

17.00 2. yarı final maçı (Halkbank-Ziraat Bankası maçı galibi / Arkas Spor-Fenerbahçe maçı galibi)

Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 17 Mart Pazar günü saat 17.00'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.