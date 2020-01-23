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Yaban domuzlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi

Malatya’nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarıyla mücadele için toplantı düzenlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarıyla mücadele için toplantı düzenlendi.


Darende'nin bazı bölgelerinde çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.


Kaymakam Malik Çalışır'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kamu kurum amirleri ile mağduriyet yaşayan yörelerin mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda, son zamanlarda sürüler halinde ilçe merkez mahallerine kadar inen ve vatandaşlar arasında korkuya yol açan domuzlarla ilgili yapılacak mücadele çalışmaları istişare edildi.

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