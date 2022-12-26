İhlas Haber Ajansı

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Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 505 bin TL ceza

Malatya’da dağ keçisi avlayan iki kişiye, 505 bin lira para cezası uygulandı.

Malatya'da dağ keçisi avlayan iki kişiye, 505 bin lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgilere göre , Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi ile Darende-Akbaba mahallelerinde dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgelerde yaptıkları kontrolde avcılar tarafından vurulan iki yaban keçisinden birinin parçalara ayrıldığı tespit etti.


Jandarma tarafından kimlikleri tespit edilen iki avcıya toplamda 505 bin TL idari ceza kesildi.

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