Yabancı uyruklu öğrenciler sanayi tesislerinde staj görebilecek

İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol ile birlikte üniversite eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler, Malatya'daki sanayi kuruluşlarında staj görecek.

Rektörlük binasında gerçekleşen protokol töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sanayi-üniversite işbirliğinin önemine değinerek "Bu noktada sanayinin gelişmesi için üniversitenin bu işin içerisinde olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak bir protokol ile sanayi kuruluşlarımızın yurt dışına açılımı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Hazırlanan protokolün Malatya sanayisi için devrim niteliğinde bir proje olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, ”Bu protokol ile beraber yabancı uyruklu öğrenciler sanayi kuruluşlarımızda özellikle yurt dışına ihracatları ve pazarlamalarında staj görecekler" diye konuştu.

Staj görecek yabancı uyruklu öğrencilere Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ihracat eğitiminin de verileceğini belirten Sadıkoğlu, "Bizde sanayicilerimizin ihracat yapan kısmına tamamen bu öğrencilerin aktif rol oynayabileceği bir platform oluşturup, onları buralardan yurt dışından ürün satabilir hale getireceğiz. Yarın da üniversiteyi bitirdikten sonra da bizim firmaların ülkelerinde temsilcisi olarak önünü açacaklar. Bana göre Malatya ihracatı için devrim niteliğinde bir projedir bu” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise göreve geldikleri günden bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini belirtti. İnönü Üniversitesi'nde eğitim gören 47 ülkeden bin 330 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğunu kaydeden Kızılay, "Öğrencinin kariyer gelişimini sağlamak hemde mezun olduktan sonra gerek kendi ülkelerinde, gerek bizim ülkemizde burada aldıkları eğitimi sahaya en iyi bir şekilde yansıtmaları hemde ülkemizin ihracatına katkı vermelerini sağlayacak bir çalışma olacak, bu protokol bu açıdan çok önemli. Öğrencilerin kendilerini geliştirme acısında önemli bir fayda sağlayacaktır. Çalışmaları ile şehrimize bir dinamizm katacaklar. Ayrıca katkıları ile işadamlarımız ve üreticilerimizde yurt dışı açılımlarında bu öğrencilerimizin ve ülkelerindeki başta aileleri ve çevreleri olmak üzere bir köprü kurmuş olacaklar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Kızılay ve MTSO Başkanı Sadıkoğlu arasında 'Kamu, Üniversite, Sanayi işbirliği Çerçevesinde Uluslararası öğrencilerin Kariyer Gelişimi" projesinin protokolü imzalandı.