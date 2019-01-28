yağışlar kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü

Malatya'da bu yıl yağışlar tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu da kayısı üreticilerinin yüzünü güldürdü.

5 yıllık kurak bir periyot yaşayan Malatya'da yağışların azlığı çiftçinin sorunlar yaşamasına neden oldu. Bu yıl özellikle kar yağışının beklenenin daha üzerinde gerçekleşmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, yağışların beklenilenin daha üzerinde olduğunu, Malatya'nın özlediği yağış dönemine kavuştuğunu, geçen yıllarda çiftçilerin yağıştan kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Coğrafyamızın geçmişten beri özlediği olması gereken yağış dönemine tekrar geldik. Geçmişte bir 5 yıllık kurak periyot yaşadık ve dolayısıyla metrekareye düşen yağış miktarı, yağış rejimindeki değişim ve dengesizlik söz konusuydu. Bu yıl biz uzun yıllar ortalamasına doğru geldik, şuan yağışlar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçmiş 5 yıllık kurak periyotta mevsimin daha erkene dönmesi, erken çiçek açması, ilk bahar geç donlarında daha riskli bir periyoda girmesi noktasında tereddütler, sıkıntılar yaşadık. Bunun karşılığında da hasarlara neden vermişti. Bu yıl kış mevsiminin devam etmesi yani yağışların mevsim normallerinde seyretmesi kayısı yetiştiriciliğiyle birlikte diğer tarımsal ürünlerinde olması gereken fizyolojik dönemini seyredeceğini tahmin ediyoruz. Henüz kış bitmiş değil tabii bu süreç ne kadar sürer bunu gözlemleyeceğiz ama şu ana kadar sadece kayısı değil diğer tarımsal ürünlerin tamamında iyi bir mevsim yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Hatta olması gerekenden daha fazla yağış aldık, geçmişte yer altı su kaynakları yetersizliği ile bir çok kurumuş kaynaklarında bu yıl tekrar harekete geçeceğini tahmin ediyoruz. Karın uzun süre toprak üzerinde kalarak toprağın emmesi konusunda olması gereken ve özlenen bir mevsim yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl yağışlarla birlikte Kayısı ve diğer tarım ürünlerinin fizyolojik dönemini seyredeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Çiçek, “Kayısı İçin fizyolojik döneme bakıldığında Ocak ayı içerisindeyiz ve bu anlamda bir tahminde bulunmak için erken. Ama geçtiğimiz 5-10 yıllık bir süreçle bu yılı kıyasladığımızda bu yıl normal mevsiminde çiçek açacağını tahmin ediyoruz. Yani bir 15-20 yıllık, 630 rakımlarda Malatya'da ilk çiçeklenme gösteren bahçelerden kayıt tutuyoruz. Geçen yıl, uzun yıllar ortalamasına göre 20 gün erken çiçeklenme görülmüştü. Buda bir çok süreç içerisindeki donlara maruz kalması yada yeterli sıcaklık ve yağışların olmaması, ürün kalitesinde çeşitli kayıplara sebebiyet vermesi nedeniyle birçok olumsuzluklar yaşadık” şeklinde konuştu.

Çiçek, geçmiş yıllarda kayısının erken çiçek açtığını hatırlatarak, Kayısının bu yıl normal mevsiminde çiçek açacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Çiçek, “Bu yıl kayısının da fizyolojik olarak istemiş olduğu ihtiyaçlarını karşıladığını, normal seyrini devam ettireceğini ve Mart ayının ortalarında çiçek açacağını tahmin ediyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ilkbaharda geç donlarına bu kadar maruz kalmayacağını düşünüyoruz. Ancak mevsimler değişkenlik gösterebiliyor bu nedenle şimdiden bu öngörüyü ortaya koymak çok zor. Biz sadece mevsimsel takvim açısından söylüyoruz, çünkü coğrafyada her geçen gün yağış rejimleri değişiyor, sıcaklık dereceleri değişiyor bu hiç olmayacağını anlamına gelmiyor. Biz bugünkü şartlara göre değerlendiriyoruz ” diye konuştu.