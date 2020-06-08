İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağışlı havada yaşanan kaza kameraya yansıdı

Malatya’da geçtiğimiz günlerde yağışlı havada hızla kavşağa giren bir aracın fren yapınca kayarak diğer araçlara çarpma anı şehir polis kamerasına yansıdı.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde yağışlı havada hızla kavşağa giren bir aracın fren yapınca kayarak diğer araçlara çarpma anı şehir polis kamerasına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kurallara uyulsaydı bu kazalar olmazdı' yorumuyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Malatya'da Altın Kayısı Bulvarı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kaza da yer aldı. Yağmurlu havada kavşağa hızla gelen bir cipin bir anda kayarak yolda döndüğü ve trafik ışıklarında bekleyen başka bir araca çarptığı anlar şehir polis kamerasına yansıdı. Kimsenin yaralanmadığı trafik kazasında, sürücülerin kurallara uymamasının neden olabileceği sonuçlar gözler önüne serilmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.