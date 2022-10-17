Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan M.A. (22) idaresindeki 44 BB 686 plaka Fiat marka hafif ticari araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.