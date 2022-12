Yaka Mahallesinde yol sevinci

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan Yaka mahallesindeki yol yenileme çalışmalarının önemli bir kısmını tamamlarken, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri sözü verilen yatırımların gerçeğe dönüşmesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Yaka Mahallesini ziyaret ederek yapılan yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Mahallelerinde yapılan hizmetlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Yusuf Balal ile Celal Tekedereli “ Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere saha ekiplerine ve muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin yolları temiz ve güzel oldu.Allah sizlerden razı olsun” diye konuştular.

Yaka Mahallesi Muhtarı Sait Tan ise “ Mahallemizin yolları yeni yatırımlarla daha güzel hale geliyor. Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve Fen İşlerinin çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda, bize her zaman yardımcı oluyor, destek veriyor” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını kaliteli ve güvenli bir yol ağıyla donatmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, kırsal bölgelerin yaşam standardını artırılmasına büyük bir önem verdiklerini ifade ederek, “Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizin ve sokaklarımızın temiz, düzenli ve sağlıklı yaşam koşullarına kavuşması için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Doğalgaz alt yapısının tamamlanmasıyla birlikte evlerinde sıcak bir ortamda hayatını sürdüren Yaka mahallemizin değerli sakinlerinin güzel ve temiz yollara da kavuşması için de belirlenen çalışmaları yerine getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerimiz alt yapısı tamamlanan yollarımızın bakım ve onarımını yapıp sıcak asfalt serimiyle daha kaliteli bir seviyeye ulaştırıyorlar. Tüm yaşam alanlarımızda olduğu gibi Yaka mahallemizi de güçlü ve kalıcı yatırımlarla buluşturuyoruz. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizden aldığımız güç ve destekle birlikte bu şirin ve güzel mahallemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu ortamlarda hayatını sürdürmesi bizim temel gayemizdir. Biz ne yapıyorsak Yeşilyurt için, hemşehrilerimiz için ve geleceğimiz için yapıyoruz. İnsan odaklı yatırımlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek ilçemizin dört bir tarafının konforlu ve modern alanlara kavuşmasına öncülük ediyoruz. Yaka mahallemizi güzel hizmetlerle buluşturan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarımıza, çalışmalarımızın doğru ve planlı ilerlemesinde destek veren muhtarımıza ve ekiplerimize her daim yardımcı olan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin her noktasında bu birlikteliği görmek ve yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.