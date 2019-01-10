Yakınca Semt Pazarı tamamlandı

İnşaatı tamamlanan Yakınca Semt Pazarında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların sağlıklı, denetimli ve güvenli bir ortamda pazar alışverişini yapabilmesinin yanı sıra pazarcı esnafının da modern ortamda ticaretini sürdürmesine katkı sunacak ‘Semt Pazarı' projesine ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Yakınca mahallesine her yönüyle modern ve güzel bir Semt Pazarı kazandırdıklarını dile getiren Çınar, “Yakınca mahallemizde önceki yıllarda da semt pazarı olarak kullanılan alanı çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarından sonra modern bir Semt Pazarı haline dönüştürdük. Modern ve nezih şartlarda hizmet verecek olan semt pazarımızda 77 adet tezgah yer alacaktır. Tek katlı, açık ve kapalı alanları bulunan pazarımızın içerisinde lavabolar da yer almaktadır. Hemşehrilerimiz buraya gelerek güvenli bir şekilde alış verişlerini yaparken, pazarcı esnafımızda modern, temiz ve nezih bir alanda ürünlerini satma fırsatına kavuşmuş olacaktır. Vatandaşlarımız ayrıca Kurban Bayramında kurban kesimlerini bu alanda yapmaya devam edecektir. Bölgemizdeki sosyal yaşam kültürüne canlılık getirecek şekilde yeniden tasarımı yapılıp hizmete sunduğumuz pazarımız gerek iç ve dış tasarımı gerekse mimari yapısıyla kent kimliğine artı değerler katacaktır. Sosyal donatıları ve çevre düzenlenmesiyle çok nezih bir alanda hizmet verecek olan Semt Pazarımız, kentimize ve ilçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'taki refah seviyesini yükseltecek yatırımları teker teker hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt'un değişimine ışık tutan projelerimizle halkımızın rahat bir yaşam sürmesini sağlarken ayrıcalıklı yaşam koşullarının ilçemizin her noktasında hakim olması içinde bu tür nitelik seviyesi yüksek, modern yatırımlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. İlçemizdeki modern yaşam kültürüne ayrı bir değer katan ‘Semt Pazarı' projemizi yaygınlaştıracağız, farklı mahallelerde şu anda inşaatı devam eden semt pazarlarımızı en yakın sürede halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.