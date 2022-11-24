İhlas Haber Ajansı

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Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Hekimhan ilçesi Başkınık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan V.C.'nin (52), ikametinde yalnız yaşayan akrabası Hüseyin Demir'i (61) evinin penceresinden uzun süredir hareketsiz şekilde yatarken gördüğünü belirtmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamete giren ekipler, yaptıkları kontrollerde Hüseyin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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