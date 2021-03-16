Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Emeksiz kavşağı Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç alt geçidi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bayraktar İ. idaresindeki 46 HE 206 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün yara almadığı kazada araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenilen sürücünün 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.