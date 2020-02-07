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Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Malatya’da bir evde çıkma yangında ev oturulmaz hale geldi.

Malatya'da bir evde çıkma yangında ev oturulmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Arguvan İlçesi Morhamam Mahallesi'nde, Kasım Karasoy'a ait evde çıkan yangın korkuttu. Tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Arguvan itfaiye ekibinin zamanında müdahale etmesi ile kontrol altına alınan yangının sobada çıktığı tahmin ediliyor. Yangında ev oturulmaz hale geldi.


İlçe jandarma ekipleri ve ilçe jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva da yangın yerine gelerek inceleme başlattı.

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